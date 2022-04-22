Düzce'de Valilik ve Belediye Başkanlığı makamları öğrencilere devredildi - Son Dakika

Düzce'de 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2 öğrenci, temsili vali ve belediye başkanı oldu.

Vali Cevdet Atay, 23 Nisan dolayısıyla makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Aslı Beyza Çoşkun'a devretti.

Çoşkun, görevine şiirle başlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Temsili vali, gazetecilere, savaşın durması ve çocukların daha fazla zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, koltuğunu Şehit Metin Kucur İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Sağlam'a devretti. Sağlam'ın yeni görevinde ilk talimatı çocuklara yönelik kütüphane yapılması oldu.

Sağlam, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hayata geçirmek istediği projeleri açıkladı.

Düzceli çocuklara yönelik daha fazla projenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Sağlam, kendisinin de bu yönde çalışmalar yapacağını söyledi.

Programların sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.