Son Dakika Haberleri: Düzce'de Vatandaşa 3 Ton Bal Kabağı Dağıtıldı

Düzce'de Vatandaşa 3 Ton Bal Kabağı Dağıtıldı

1 saat önce

Düzce'de vatandaşa 3 ton bal kabağı dağıtıldı -Vatandaşın ağzı tatlandıDÜZCE - Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Kabağı Lezzet Şenliği'nde 3 ton bal kabağı vatandaşlara dağıtıldı.

Düzce'de vatandaşa 3 ton bal kabağı dağıtıldı
-Vatandaşın ağzı tatlandı

DÜZCE - Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Kabağı Lezzet Şenliği'nde 3 ton bal kabağı vatandaşlara dağıtıldı.
Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile gerçekleşen "Düzce Kabağı Lezzet Şenliği" Düzce Belediyesi önünde başladı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlik renkli görüntülerle başladı. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara bal kabağı tatlısı ikram edildi. Bal kabağından yapılan birbirinden ilginç figürler ise büyük ilgi çekti.
Düzce Belediyesi Mehter Takımının gösterisi yaptığı şenlikte Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay tezgahın başına geçerek vatandaşlara bal kabağı tatlısı ikramında bulundular. Özel öğrencilerde tatlının üzerine tahin döktüler.
Vali Zülkif Dağlı, "İlimizin bilinmeyen bir yönü var. Kabak üretiminde Türkiye'de ülkemizin üçüncü sırasındayız. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak ve kaynaşmayı dayanışmayı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendik. Bu yıl birincisini başlatıyoruz. Kışa denk gelmesine rağmen ilgi çok güzel. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah Ekim ve Kasım aylarında festivalin ikincisini yapacağız. Kabak zaten ilimizde biliniyor fakat ülkemizde Düzce'nin böyle bir özelliği olduğu bilinmiyor. Bu nedenle tanıtımını yapıyoruz" diye konuştu.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, en lezzetli kabağın Düzce'de yetiştiğini belirterek "Bugün burada çiftçilerimiz, kadınlarımız, bütün aşçılarımız Düzce'nin kabağından tatlı yaptı. ve bütün Düzcelilere ikram ediyoruz. Düzce'nin kabağını Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. En tatlı kabak Düzce'de herkesi Düzce'ye kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz" dedi.
Başkan Ay, gün boyu vatandaşlara 3 ton kabak dağıtıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:39 Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce, Genel
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