Uzmanlar herkesi uyarıyor! İşte Düzceli ailenin hayatına mâl olan götüren mantar...

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Ülkemizde sonbahar aylarına girilmesiyle birlikte mantar zehirlenmeleri de arttı. Düzce'de önceki gün ormandan topladıkları mantarı yiyen Yusuf Yavuz ve eşi Emine Yavuz'un ölümüne neden oldu.

GELİNLERİ YOĞUN BAKIMDA

Ailenin gelinleri ise yediği mantarın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Düzce'de 29 kişinin daha mantardan zehirlendiği bilgisi verilirken, yine Ordu'da da bir ailenin yediği mantardan dolayı zehirlendiği ifade edildi.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Mantar zehirlenmelerinin artmasının ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce'de ekim ve kasım aylarında 29 kişinin mantardan zehirlendiğini, zehirli mantarın önce karaciğer yetmezliğine ardından ise nakil olmazsa ölüme neden olduğunu söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZI UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Mantar zehirlenmelerinin karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirten Yılmaz, "İçindeki zehrin etkisi nedeniyle karaciğer yetmezliği oluyor. Karaciğer yetmezliği gelişince vefat gerçekleşmiş oluyor. Tek seçenek karaciğer nakli oluyor. Yağmur sezonu devam ediyor ve mantarlar çıkıyor. Vatandaşlarımızı uzak durmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

AİLEYİ ZEHİRLEYEN MANTAR DA ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından Yavuz ailesini ölüme götüren mantarın türüne ilişkin de bilgiler ortaya çıktı. Ailenin "Köygöcüren" diye bilinen "Ölüm meleği" mantarını tükettiği ve bu nedenle hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

ÖLÜM MELEĞİ MANTARININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Amanita phalloides; evcikkıran ya da ölüm meleği de denir), Amanitaceae familyasından zehirli bir mantar türüdür. Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin neredeyse yüzde 90 kadarından sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir mantardır. Bu mantara yaz başlarında ve sonbahar aylarında ormanlarda çok sık rastlanır. Mantarın içerdiği amanitin (özellikle, Amanotoxinler'den alfa amanitin) ve phalloidin maddeleri, sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtilerini gösterir ve 3-4 gün içinde karaciğer-böbrek metabolizmasını yok eder. Zehrine karşı henüz yetkin bir ilaç geliştirilememiştir. Tedavide silibinin dihydrogen disuccinate disodium enjeksiyonu kullanılmaktadır. Bu mantarın bir kişiyi öldürmesi için 20-25 gram tüketilmesi yeterli olmaktadır. Volvariella volvacea mantarı ile olan benzerliği ölümlerin önemli sebeplerindendir.

Amanita phalloides, 1994 yılı Kasım ayında, İstanbul'da seri zehirlenmelere yol açmış ve 20'den fazla insanın ölmesine neden olmuştur.