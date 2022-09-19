Düzce'de "sağlıklı yaşam noktası" hizmete açıldı

Düzce'de vatandaşların spor yaparak sağlıklı yaşam sürmeleri amacıyla hazırlanan salon kullanıma sunuldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesince geliştirilen "sağlıklı yaşam noktası" projesi kapsamında 12 Kasım 1999 Düzce Depremi sonrası kalıcı iş yerleri olarak yapılan fakat kullanılmadığı için atıl kalan Bahçeşehir bölgesindeki bina içerisine spor salonu yapıldı.
Haftada 5 gün saat 09.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek salonda, fitness, reformer ve pilates eğitimleri de verilecek.
Vatandaşların spor yaparak sağlıklı yaşam sürmelerinin amaçlandığı projede, kayıtlar alınmaya başladı.
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