Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesince geliştirilen "sağlıklı yaşam noktası" projesi kapsamında 12 Kasım 1999 Düzce Depremi sonrası kalıcı iş yerleri olarak yapılan fakat kullanılmadığı için atıl kalan Bahçeşehir bölgesindeki bina içerisine spor salonu yapıldı.

Kaynak: AA

Bahçeşehir, gençlik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de 'sağlıklı yaşam noktası' hizmete açıldı - Son Dakika

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