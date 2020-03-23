Düzce'de "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de 'Vefa Sosyal Destek Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

Düzce'de "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi

6 saat önce

Düzce Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi.

Düzce'de

Düzce Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmanın kısıtlandığı genelge uyarınca "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla "İl Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Türk Kızılay Düzce Şube Müdürlüğü, SYVD Müdürlüğü görevlileri aracılığıyla karşılanacağı kaydedildi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını 112-155-156 çağrı merkezlerinden bildireceğinin belirtildiği açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen başvurular doğrultusunda Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce görevlendirilen ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İçlerinde temel gıda malzemesi, temizlik malzemesi, ilaç olan paketleri ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtmaya başladı. Ayrıca ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü ile kronik hasta olanlar, durumu olmayan, muhtaç, evde tek başına yaşayan vatandaşlar da tespit edilip ihtiyaçları SYDV tarafından karşılanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk, yaşlıların bu süreçte mağdur olmamaları için diğer paydaş kurumlarla birlikte Düzce Belediyesi olarak yanlarında olduklarını kaydetti.

Tüm ihtiyaçların karşılanması noktasında seferberlik ilan ettiklerini aktaran Asuk, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz. Sevgili büyüklerimizden tek ricamız var, hem kendi sağlıklarını hem de ailelerinin sağlıkları düşünsünler, devletimizin verdiği kararlara uysunlar. Evden çıkmasınlar. Evde sağlık var, güven var, huzur var."

Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:54:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de "Vefa Sosyal Destek Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]