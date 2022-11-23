5.9 şiddetindeki depremin ardından Düzceli vatandaşların vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem büyük korkuya neden oldu. Şiddetli sarsıntı birçok ilde etkisini gösterdi. Vatandaşlarda korkuya neden olan deprem sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzceli vatandaşların vergi ödemelerini erteledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23.11.2022 tarihinde merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

"ÖDEME SÜRELERİ 1 AY ERTELENMİŞTİR"

Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.