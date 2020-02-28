Düzce'de vizyon konferansı iptal edildi - Son Dakika
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Düzce'de vizyon konferansı iptal edildi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – İdlib'te rejim güçleri tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Düzce Belediyesi'nin her hafta düzenlediği 'Türkiye Vizyon Konferansı' iptal edildi.

Düzce'de vizyon konferansı iptal edildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – İdlib'te rejim güçleri tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Düzce Belediyesi'nin her hafta düzenlediği 'Türkiye Vizyon Konferansı' iptal edildi.


Düzce Belediyesi tarafından her hafta gerçekleştirilen 'Türkiye Vizyon Konferansları' Suriye'nin İdlip kentinde meydana gelen hain saldırı sonrasında iptal edildi. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada: " İdlib'te rejim güçleri tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonucu 33 Mehmetçiğin mizin şehadete erdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik, Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Bu sebeple; Düzce Belediye Başkanlığı olarak bu akşam düzenlemeyi planladığımız Türkiye Vizyon Konferanslarının Prof. Dr. Sabri Tekir'in konuşmacı olarak katılacağı oturumunu iptal ettiğimizi bildirmek isteriz. Menfur saldırıda şehit düşen Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Türk askerinin kanının aktığı hiçbir yerde, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır, bu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerimiz misli ile karşılık vermeye devam edecek, bizler de onları tüm kalbimiz ve dualarımızla desteklemeye devam edeceğiz" denildi. - DÜZCE

Türkiye, İdlib, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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