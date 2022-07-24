Yaklaşık bir yıl boyunca bölgede varlığı bilinen kızıl tilki, çakal, karaca, yaban domuzu, bozayı ve geyik gibi hayvanlar, fotokapanlar aracılığıyla görüntülendi.

Düzce 'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi - Son Dakika

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