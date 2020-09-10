Düzce'de yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor - Son Dakika

DÜZCE'deki yaban hayatı fotokapanlarla izlenirken, görüntülere en çok ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını fotokapanlar aracılığıyla izlemeye devam ediyor. Kentteki ormanların çeşitli noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülere en fazla ayı, kurt, geyik ve karacalar takıldı. Bahar mevsiminde doğan karacaların büyüdükleri gözlendi.