Düzce'de Yaban Hayatı İçin Yemleme Yapıldı
1 saat önce
Düzce Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.
Düzce Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.
Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması için 600 kilogram buğday ve mısır ile 80 çuval yoncayı Düzce ormanlarında belirledikleri 3 ayrı noktaya bıraktı.
Bırakılan yemler, Düzce Ormanlarında yaşayan canlılara soğuk kış günlerinde yaşamlarına devam etmeleri için kurtarıcı oluyor.
Yetkililer, yemleme çalışmasının devam edeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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