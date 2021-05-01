Düzce'de yaban hayatının bahar hareketliliği görüntülendi - Son Dakika

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormana yerleştirdiği fotokapanlarla baharın gelmesiyle hareketlenen yaban hayatı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce'de yaban hayatı hareketliliğini takip etmek için fotokapanlar yerleştirdi. Kış uykusundan uyanan anne ve yavru ayıların hareketliliği ile yaban keçisi, vaşak, kurt gibi yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.