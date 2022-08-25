Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü - Son Dakika
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Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü

25.08.2022 12:57
Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü

DÜZCE'de yaban hayatının geçiş güzergahına yerleştirilen fotokapanda, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü.

DÜZCE'de yaban hayatının geçiş güzergahına yerleştirilen fotokapanda, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki zengin yaban hayatı ve tür çeşitliliğini kayıt altına alabilmek için 20 fotokapan ile izleme ve kontrol çalışması yapıyor. Bu kapsamda, son yapılan fotokapan izleme çalışmalarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak görüldü. Vaşağın geçtiği güzergahta ayrıca kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi, domuz gibi türler de farklı zamanlarda kayda girdi.


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Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü - Son Dakika

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