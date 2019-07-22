Düzce'de yağ fabrikasında yangın
29 dakika önce
Düzce'de bir yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:41 Kaynak: AA
'de bir yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Hacıkadirler Kavşağı mevkisindeki bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
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