Son Dakika Haberleri: Düzce'de yağ fabrikasında yangın
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Düzce'de yağ fabrikasında yangın

29 dakika önce

Düzce'de bir yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Düzce'de bir yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Hacıkadirler Kavşağı mevkisindeki bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:41 Kaynak: AA
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