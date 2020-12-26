Düzce'de yağ yakım denetimi yapıldı - Son Dakika

Düzce'de yağ yakım denetimi yapıldı
26.12.2020 18:59
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğinin artmasına sebep olan atık yağ ve lastik yakımıyla ilgili sanayi sitelerinde denetim gerçekleştirdi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğinin artmasına sebep olan atık yağ ve lastik yakımıyla ilgili sanayi sitelerinde denetim gerçekleştirdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, sanayi sitelerinde ısınma amacıyla yakılan lastik ve atık yağ denetimi yaptı.
Atık yağlar ve lastiklerin yakılmasının hava kirliliğini yüzde 21 ile 26 oranında olumsuz etkilemesinin açıklanmasının ardından bunun önüne geçmek için ekipler, denetimlerini yoğunlaştırdı.
Düzce genelindeki tüm sanayi sitelerindeki dükkanları tek tek gezen ekipler, denetimler sonucunda yağ veya lastik yakan esnafa cezai işlem uygulanacağına dair uyarılarda bulundu.
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