Yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi.

Bir süre sürüklendikten sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

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