Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nden yapılan uyarı sonrasında akşam saatlerinde Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Kısa süre etkili olan sağanak sokakları adeta göle çevirdi, birçok sokak sular altına kaldı. Düzce Belediyesi ekipleri ise oluşabilecek su taşkınlarına karşı harekete geçti.

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi - Son Dakika

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