Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi - Son Dakika
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Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi

20.06.2022 22:45

- Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi Düzce'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sokakları göle çevirdi.

- Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sokakları göle çevirdi. Araçlar ve yayalar göle dönen sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında akşam saatlerinde Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Kısa süre etkili olan sağanak sokakları adeta göle çevirdi, birçok sokak sular altına kaldı. Düzce Belediyesi ekipleri ise oluşabilecek su taşkınlarına karşı harekete geçti.

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi - Son Dakika

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