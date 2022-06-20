- Düzce'de yağış sokakları göle çevirdi
DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur sokakları göle çevirdi. Araçlar ve yayalar göle dönen sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrasında akşam saatlerinde Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Kısa süre etkili olan sağanak sokakları adeta göle çevirdi, birçok sokak sular altına kaldı. Düzce Belediyesi ekipleri ise oluşabilecek su taşkınlarına karşı harekete geçti.
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