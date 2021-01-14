Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

14.01.2021 18:35

Düzce'de, yağmacılık iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Düzce'de, yağmacılık iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin köylerde yağma yaptıkları ve sahte para ile alışveriş yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda 10 bin 300 avro sahte banknot ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilecek.

Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağmacılık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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