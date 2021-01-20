Düzce'de yanan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ahşap evde büyük çaplı hasar oluştu.
Merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Şakir Kocabıyık'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Üst katta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı.
Yangın, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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