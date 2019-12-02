Düzce'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesinde otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerde halen alevlerin olması dikkat çekti.

Dün saat 17.30 sıralarında, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve otomotiv yan sanayi ürünleri üreten fabrikada boyahanede başlayan yangın daha sonra boyaların ve karton kutuların olduğu depolara sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına Düzce'nin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabaha kadar fabrikada soğutma çalışmaları devam etti. Halen dumanlar yükselen fabrikanın bazı bölümlerinde alevlerin olması da dikkat çekti. Sabah gelen işçilere ise tatil olduğu ve fabrika yönetimi tarafından kendilerine haber verileceği söylendi.

Düzce Valiliği'nden şu yazılı açıklamada bulunuldu

'Düzce 1 Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi üretimi yapan fabrikada 17.30 sıralarında başlayan yangın çevre il ve ilçelerin itfaiye ekiplerinin desteği ile 23.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma ve bazı bölümlerde ufak çaplı yangınların söndürülme işlemleri devam etmektedir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir?