Son Dakika Haberleri: Düzce'de yanan fabrikada soğutma çalışması
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Düzce'de yanan fabrikada soğutma çalışması

7 saat önce

DÜZCE'nin Beyköy beldesinde bulunan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün çıkan yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Düzce'de yanan fabrikada soğutma çalışması, System.String[]

DÜZCE'nin Beyköy beldesinde bulunan 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün çıkan yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, bazı bölümlerde hala alevlerin olduğu görüldü.

Düzce 1'inci OSB'de bulunan, otomotiv yan sanayi ürünlerinin üretildiği fabrikanın boyahanesinde, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede boyaların ve karton kutuların olduğu depolara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Düzce'nin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 6 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Sabaha kadar fabrikada soğutma çalışması yapıldı. Hala dumanların yükseldiği fabrikanın bazı bölümlerinde alevlerin olduğu ve soğutma çalışmalarına devam edildiği görüldü. Bu sabah fabrikaya gelen işçilere, tatil olduğu ve fabrika yönetimi tarafından kendilerine haber verileceği söylendi.Öte yandan Düzce Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Düzce 1 Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi üretimi yapan fabrikada 17.30 sıralarında başlayan yangın çevre il ve ilçelerin itfaiye ekiplerinin desteği ile 23.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma ve bazı bölümlerde ufak çaplı yangınların söndürülme işlemleri devam etmektedir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir" denildi.


Organize Sanayi Bölgesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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