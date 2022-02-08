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Düzce'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Düzce'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

08.02.2022 19:00
Düzce'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce'de, motor kısmından alev alan otomobil yandı.

Düzce'de, motor kısmından alev alan otomobil yandı.

54 FY 899 plakalı otomobiliyle D-655 Düzce- Zonguldak bağlantı yolu Düzce istikameti Çavuşlar mevkisindeki akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan kısa süre sonra motor kısmından duman çıktığını fark eden Furkan Tokgöz, aracını oto yıkama bölümüne çekerek durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının benzin hortumunda oluşan sızıntıdan kaynaklı çıkmış olabileceği belirtildi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zonguldak, Otomobil, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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