Düzce'de yanan su inceleniyor - Son Dakika

Düzce'de yanan su inceleniyor

Düzce'de yanan su inceleniyorDÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde kuyudan çıkan gazın çakmak çakıldığında yanması üzerine incelemede bulundu.

Düzce'de yanan su inceleniyor

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DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde kuyudan çıkan gazın çakmak çakıldığında yanması üzerine incelemede bulundu. Doç.Dr. Hasırcı büyük ihtimalle suya metan gazı karıştığını, ancak yapılacak gaz analizi ile gazın cinsini bulacaklarını söyledi.

Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde yanan su olarak bilinen yer altı suyu ile ilgili olarak Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırma başlattı. Sudan numune alınırken, gazın analizi yapılacak. Merkez Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı kaynak suyunun yaklaşık 110 metreden çıktığının beyan edildiğini, sudan örnekler aldıklarını belirterek, "İlk önce PH ve iletkenlik ölçtük. PH değeri saf suyun PH değerlerine çok yakın. 7.20 civarında. Ayrıca suyun iletkenliği çok yüksek. Yani 2100 mikrosiemens/cm, bu suyun içinde çok yüksek miktarda tuz çözündüğünü gösteriyor. Suyun tadına da baktım. Bariz şekilde içinde tuz var. Bulanık bir su ve bu bulanıklığı veren çeşitli faktörler olabilir. Tuza ek olarak bulanık rengi almasına ne gibi sebepler var bunları da inceleyeceğiz." dedi.

GAZIN ANALİZİ YAPILACAK

Hasırcı suda metan gazından başka gaz olabileceğini belirterek, "Suyun en önemli karakterliği yanıyor olması. Buda yüksek ihtimalle metan gazıyla karıştığını gösteriyor. Ama tek alternatif metan değil. Metan haricinde propan olabilir çok düşük ihtimalle doğalgaz olabilir. Bunun içinde ayrıca gaz analizi yapmamız ve bu suyun yanmasına neden olan gazın cinsini bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

KAPALI ORTAMLARDA YAKILMAMASIN TAVSİYESİ

Bu tip suların kapalı ortamlarda yakılmasının veya suyun kapalı ortamda tutulmasının zehirlenmelere neden olacağı uyarısını yapan Doç.Dr. Hasırcı, şöyle konuştu:

"Bu sık karşılaşılan bir durum. Türkiye'de bir çok yerde karşılaşılabiliyor. Ama bazen bu suyun kapalı ortamlara evin içine taşınması ve bir kanaldan akıtılarak suyun yakılması, üzerine bir pişirme aparatı konularak kapalı ortamda pişirme amaçlı bu alevin veya ısının kullanılması örnekleri görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü büyük bölümü metan gazı içeriyor, bu suların ve yanmasına sebep olan metan gazıdır. Metan gazı koku veren bir gaz değil. Tüp gaz ya da soba gazı gibi kendini belli eden bir gaz değil. O yüzden kapalı ortamda bu gazın taşınması o ortamda bulunan insanların zehirlenmesine sebep olabilir. Bu tip gazlarla karışan suların kapalı ortamlara taşınmamasını ve yakılmamasını tavsiye etmek istiyorum. Yakılması şart değil eğer o kapalı ortamda kalırsa zehirleyebilir. Bu suyu inceledikten sonra içinde ki gazın cinsini belirleyeceğiz ve nasıl kullanılabilir bulmaya çalışacağız."

Köprübaşı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:08 Kaynak: DHA

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