Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yangın

Düzce'de Yangın

1 saat önce

Düzce'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Düzce'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cedidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin Yesirci'ye ait 2 katlı evin zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Mahmut (87) ve oğlu Mennan ile Ayşe Yesirci, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ev sahibi Yesirci, yangın esnasında evde olmadığını belirterek, "Sanırım sobanın üzerinde eşya kuruturken oldu. Olay anında oğlum buradaydı ama büyük ihtimal sobadan kaynaklı. Babam zaten hastaydı. Dumana maruz kalmış, hastaneye götürdüler." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:52 Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, Güncel
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