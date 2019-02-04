Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yangın

Düzce'de Yangın

1 saat önce

Düzce'de ahırda çıkan yangından sıçrayan ateşler sonucu yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi.

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Düzce'de ahırda çıkan yangından sıçrayan ateşler sonucu yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangında büyükbaş hayvanlar kurtarılırken, yeni yavrulayan köpek ile 8 yavrusu telef oldu.

Yığılca ilçesine bağlı Gaziler köyünde, Tahir Kurnaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki başka bir ahır ile bağ evine sıçradı.

Vatandaşlar ahır içerisindeki büyükbaş hayvanları kurtarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İki ahır ve bir bağ evinin kullanılamaz hale geldiği yangında, ahır içerisideki samanlık bölümünde yeni yavrulamış köpek ile 8 yavrusu yanarak telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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