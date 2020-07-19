Düzce'de yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi - Son Dakika

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yaka köyünde Aydın K'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Ev sahibinin şehir dışında yaşaması nedeniyle evde ikamet eden kimsenin olmadığı öğrenildi.