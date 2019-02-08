Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yangında Çocuk Yaralandı

Düzce'de Yangında Çocuk Yaralandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaymakçı Köyü'nde meydana gelen yangında iddiaya göre soba patladı yangında 13 yaşındaki çocuk yanarak yaralandı.

Düzce'de Yangında Çocuk Yaralandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaymakçı Köyü'nde meydana gelen yangında iddiaya göre soba patladı yangında 13 yaşındaki çocuk yanarak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Düzce Merkez'e bağlı Kaymakçı Köyü'nde meydana geldi. Coşkun Yazan'a ait iki katlı evde sobadan yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde bulunan 13 yaşındaki Burak Yazgan isimli çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

Kaymakçı, Düzce, 3. Sayfa
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