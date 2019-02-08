Düzce'de Yangında Çocuk Yaralandı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaymakçı Köyü'nde meydana gelen yangında iddiaya göre soba patladı yangında 13 yaşındaki çocuk yanarak yaralandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Kaymakçı
Köyü'nde meydana gelen yangında iddiaya göre soba patladı yangında 13 yaşındaki çocuk yanarak yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Düzce Merkez
'e bağlı Kaymakçı Köyü'nde meydana geldi. Coşkun Yazan'a ait iki katlı evde sobadan yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde bulunan 13 yaşındaki Burak Yazgan isimli çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi
hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:52 Kaynak: İHA
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