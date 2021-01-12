Düzce'de yangınzede ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika

Düzce'de yangınzede ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı

12.01.2021 13:33
Düzce'de yangınzede ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı, System.String[]

Düzce Belediyesi, yangın nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen ailenin ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir evde yaşamlarını sürdürmelerinin sağlandığını bildirdi.

Düzce Belediyesi, yangın nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen ailenin ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir evde yaşamlarını sürdürmelerinin sağlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Aziziye Mahallesinde yaşanan yangın nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardım eli uzattığı belirtildi.

Ekiplerin ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek adına çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, 4 kişilik ailenin öncelikli ihtiyaçlarının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin ilk etapta aileye gıda, kıyafet ve ev eşyası ulaştırdığı belirtilerek, "Akabinde oturulamayacak durumda bulunan evden çıkmak zorunda kalan ailenin yeni çıkacağı ev için gerekli ihtiyaçların temin edilmesi için harekete geçildi. Anne, baba ve iki çocuğun ihtiyaçları giderilirken, yeni evlerine çıkan ailenin kalan ihtiyaçları da hızlı bir şekilde tamamlandı. Ailenin sağlıklı bir evde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmış oldu." ifadesi kullanıldı.

Düzce Belediyesi, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de yangınzede ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika


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