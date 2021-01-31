Düzce'de bir kişi tarafından yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.
Bir vatandaş, ormanlık alanda karacayı boynuzundan yaralanmış halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı.
Veterinerde ilk müdahalesi yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından karacanın doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı - Son Dakika