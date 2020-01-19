Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı
6 saat önce
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ormanlık alandaki dere yatağında ayağı kırılmış halde avcılar tarafından bulunan karaca ilçe merkezine getirildi.
Avcıların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı.
Veterinerde tedavisi yapılan karacanın Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürülerek doğaya salınacağı öğrenildi.
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