Düzce'de yasa dışı avlanan 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Düzce'de yasa dışı avlanan 11 kişiye para cezası

Düzce'de yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uyguladı.

Düzce'de yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-20-22-23-26-27 Aralık'ta koruma-kontrol faaliyetleri yapıldı. Çalışma kapsamında 46 avcı kontrol edildi, 11 avcıya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak, toplam 10 bin 991 lira idari para cezası ve 785 lira tazminat uygulandı. Ayrıca 3 tüfeğe ve bir "Çamurcun" cinsi ördeğe el konuldu. Ekiplerin av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

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