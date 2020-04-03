Düzce'de yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı - Son Dakika

Düzce'de yasa dışı dezenfektan üretip piyasaya süren kişilere yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yasa dışı dezenfektan ile tıbbi maske üretimi yapan bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

Bir iş yerinde, 100 mililitrelik 2 bin 400 paket ve 1 litrelik 720 paket dezenfektan, dezenfektan yapımında kullanılan sıvı ile boş paket ve etiketler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "Kamu sağlığına karşı işlenen suçlar" kapsamında adli işlem başlatıldı.