Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı

23.11.2022 05:49

Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdıİSTANBUL Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir lokantanın içinde yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Gölyaka, Düzce, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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