Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'da güvenlik kamerasına böyle yansıdı
İSTANBUL Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem İstanbul'dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir lokantanın içinde yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.
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