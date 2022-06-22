Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı

Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Berkay O. idaresindeki 41 AD 814 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından refüje çarparak hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ REFÜJE SAVRULDU

Bu sırada otomobil sürücüsü, araçtan refüje savrularak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Refüjde yatan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra hastaneye kaldırdı.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.