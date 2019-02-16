Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yaşayanların Yüzde 24'ü Başka İlden

Düzce'de Yaşayanların Yüzde 24'ü Başka İlden

48 dakika önce

2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) Sonuçlarına göre Düzce İlinde ikamet eden her yüz kişiden 76'sı Düzce ili nüfusuna kayıtlı.

Düzce'de Yaşayanların Yüzde 24'ü Başka İlden, System.String[]
2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) Sonuçlarına göre Düzce İlinde ikamet eden her yüz kişiden 76'sı Düzce ili nüfusuna kayıtlı.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde ikamet edenlerin 289 bin 926'sı (%75,91) Düzce ili nüfusuna kayıtlı olup, 91 bin 983'ü(%24,09) diğer il nüfusuna kayıtlı. Düzce ilinde, Sakarya nüfusuna kayıtlı 7 bin 262kişi (% 1,90) ile Sakarya birinci sırada gelmekte olup sırasıyla 6 bin 675 kişi (% 1,75) ile Trabzon, 5 bin 204 kişi (% 1,36) ile Ağrı ili izlemekte. Düzce ilinde ikamet eden kişiler sıralamasında son sırayı 69 kişi (% 0,02) ile Hakkari almaktadır. Hakkari ilini sırasıyla 114 kişi (% 0,03) ile Burdur, 125 kişi (% 0,03) ile Yalova, 138 kişi (% 0,04) ile Tunceli izlemekte. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı Peribacaları'nın Yakınına Yapılan 15 Yapı Bugün Yıkılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yaşayanların Yüzde 24'ü Başka İlden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]