Bir tam bir yarım vosvos ile karavan yaptılar

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Kamp hayatını seven Yasemin Nuran Açık, kendisine ait vosvosun arkasına yarım vosvostan bagaj yaptırdı. Yarım vosvosu çeki demiriyle kendi aracına bağlayan Açık, yarım kısmın üzerine çadır koydurdu ve aracın ön kısmındaki bagaj içine de portatif masa yaptırdı. Pembe renkli tam ve yarım vosvos, 3 kişinin rahatça konaklayacağı yaşam alanı haline getirildi.

DÜZCE'de, Yasemin Nuran Açık'ın 1 tam ve 1 yarım vosvosu kullanarak yaptırdığı karavan, ilgi odağı oldu. Yarım vosvosu bagaj olarak kullanıp, üzerine çadır kurduran Açık, önündeki bagaja ise portatif masa yaptırdı. Açık, araçlarına 'pembe aşk' adını verdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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