Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Düzce'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Düzce'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Düzce'de 67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Hacı Yusuflar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Hüseyin Numan Kamburoğlu'ndan haber alamayan komşuları, kendi imkanlarıyla eve girdi.

Vatandaşlar, Kamburoğlu'nun hareketsiz halde yerde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Kamburoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamburoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamburoğlu'nun çocuklarının Ankara'da yaşadığı ve haberi alır almaz ilçeye doğru yola çıktıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:13 Kaynak: AA

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