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Düzce'de Yatırım Yapacak Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

1 saat önce

Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Namet'in sahibi Faruk Kayar ile bir araya geldi.

Düzce'de Yatırım Yapacak Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak, System.String[]
Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Namet'in sahibi Faruk Kayar ile bir araya geldi. Kayar, Düzce Gümüşova OSB'de yatırım yapacağını ve ilkbahar aylarında fabrikasının temellerini atmayı hedeflediğini söyledi.

Düzce'de ki tüm OSB'leri dolduracağını söyleyen AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, bu amaçla öncelikle İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Bahçıvan ile OSB'lerin durumu hakkında konuşan Özlü, ardından Namet sahibi Faruk Kayar ile bir araya gelerek, Düzce'ye yapılacak yatırım hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret hakkında bilgi veren Özlü "Bakanlığımız döneminde Düzce'ye yatırım yapma kararı alan Türkiye'nin lider et üreticilerinden Namet ve Maret'in sahibi Sayın Faruk Kayar Bey ziyaretimize geldi. Düzce'mize yapacakları yatırımı konuştuk. İlkbaharda Gümüşova OSB' de yatırımını gerçekleştirecekleri fabrikanın temellerini atma konusunda mutabık kaldık. Kendilerine teşekkür ederim. Fabrika da yüzlerce vatandaşımız istihdam edilecek" dedi.

Namet sahibi de Faruk Kayar, çalışmalarının devam ettiğini ve havaların el vermesi durumunda ilkbahar ayları içerisinde fabrikanın temelini atmayı düşündüklerini söyledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Faruk Özlü, belediye başkan adayı, Düzce, Ekonomi
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