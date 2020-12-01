Düzce'de yaya önceliği denetimi - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliğine yönelik denetim yapıldı.

Kentte yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla "Yaya Önceliği" konusunda denetimler gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Caddesi üzerindeki yaya geçinde gerçekleştirilen denetimde, yayalara ve sürücülere broşür dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları yaya geçidi kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, araçları durdurarak sürücülere de broşür verdi ve emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti.