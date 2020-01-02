Düzce'de yaylada araçları kara saplanarak kalan 4 kişiye güçlükle ulaşıldı - Son Dakika
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Düzce'de yaylada araçları kara saplanarak kalan 4 kişiye güçlükle ulaşıldı

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, araçlarıyla yaylaya gezmeye giden ve ani bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan ikisi kadın 4 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı.

Düzce'de yaylada araçları kara saplanarak kalan 4 kişiye güçlükle ulaşıldı, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, araçlarıyla yaylaya gezmeye giden ve ani bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan ikisi kadın 4 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'na gitmek için öğleden sonra ciple yola çıkan Oktay Gözütok ve 3 arkadaşı, bölgede oluşan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Araçları kara saplanan ve bulundukları yerde hareket edemeyen 4 kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Düzce AFAD ekipleri, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve Düzce Safari ve Of Road (DÜSOF) ekipleri bölgeye hareket etti.

Zorlu yolculuğun ardından yaylaya çıkan ekipler,1,5 metreyi bulan karla kaplı bölgede mahsur kalan 4 kişinin araçlarına güçlükle ulaştı.

Mahsur kalan Oktay Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandığını anlattı. Oktay Gözütok, "Uğraştık ama çıkamadık. Jandarmaya bilgi verdik. DÜSOF'lara bilgi verdik. Arkadaşlar yardım etmeye geldi Allah'a şükür. Onlarla beraber çıkacağız inşallah." dedi.

Kurtarma ekibinden DAKE Başkanı Metin Gözütok ise ihbarı AFAD tarafından aldıklarını ve operasyon için kendilerinin görevlendirildiğini belirterek, "DÜSOF'un off road donanımlı araçlarıyla beraber yukarıya çıkış yaptık ve arkadaşlara ulaştık." dedi.

Araçlarının kaldığı bölgeden 3 saat sonra alınan vatandaşlar, diğer arazi araçlarıyla kent merkezine indirildi.

Kaynaşlı, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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