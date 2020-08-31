Düzce'de yeni beton santrali açıldı - Son Dakika

Düzce Belediyesi'nin yaklaşık 2 milyon liralık yatırımı olan yeni beton santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediyeye ait Çamköy Mahallesinde bulunan şantiyedeki törende konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bütün Düzce'yi bir şantiyeye çevireceklerini söyledi.

Düzce'nin iyi bir planlamaya, iyi bir yapılaşmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Özlü, beton, taş, kilit parke ve diğer doğal taşların üretimine büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapasitemizi artırdık. Beton üretim kapasitemizi 5 katına çıkardık. Önceden bir pompamız vardı. şuanda 3 pompamız var. Önceden 2 mikserimiz vardı. Şimdi 12 mikserimiz var. Önümüzdeki günlerde inşallah bu şantiye, tam kapasite ile çalışacak. Düzce'de özel sektörün de inşaat yapmak isteyen müteahhitlerimizin de vatandaşlarımızın da beton ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğiz."

Fiyatlar noktasında hassas olduklarını kaydeden Özlü, "Düzce'deki inşaat maliyetlerini aşağıya çekecek olan bir fiyat politikası izliyoruz. Düzce BELTAŞ bu fiyat politikasını, Düzce'deki beton fiyatlarını dengelemede ciddi bir rol üstlenecek." ifadesini kullandı.

Yeni şantiyenin yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım olduğunu vurgulayan Özlü, "Bu yatırımı kendi öz kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla kendi kullandığımız kredilerle yapıyoruz. Aldığımız mikserler, pompalar da yine Düzce BELTAŞ firmasınca Düzce Belediyesi'nden herhangi bir destek almadan kendi imkanlarıyla bu yatırımı gerçekleştiriyor." dedi

Düzce BELTAŞ Genel Müdürü Turgay Çelik ise daha önce eski beton santralinin 40 metreküp beton üretimi yaparken yeni santralin 130 metreküp beton üretimi yaptığını söyledi.