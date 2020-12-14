Düzce'de yeni itfaiye hizmet binası için çalışmalar başladı - Son Dakika

Düzce Belediyesince, kentin gelecek 25 yılına hizmet etmesi hedeflenen yeni itfaiye binasının yapımı için ilk kazmanın vurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla başlatılan itfaiye teşkilatını modernize etme ve yenileme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yeni hizmet binasının olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek amacıyla Düzce'nin her bölgesine 7 dakikada ulaşabilmek için Çoban mevkiinde yaklaşık 2 bin 400 metrekare alan üzerine kurulacağı kaydedildi.

İnşaatın 7-8 ay içinde tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Yeni itfaiye hizmet binasının yapı alanı 465 metrekare olarak planlanırken 460 metrekaresi yeşil alan, 108 metrekaresi su deposu olarak değerlendirilecek. 10 araç kapasitesine sahip olacak olan teşkilatta 6 idari odanın yanı sıra üst katta yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve ayrıca misafirhane bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, şehrin güvenliğinden sorumlu olan, yangın, sel, deprem ve kaza gibi olaylara ilk müdahaleleri gerçekleştiren itfaiye ekiplerinin, Düzce'nin her bölgesine en kısa sürede ulaşabilecekleri yeni modern teçhizatlı bir itfaiye binasına ihtiyaç duyduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir senedir yaptığımız çalışmalar sonucunda itfaiye teşkilatımızın araçlarını ve son teknoloji ile donatılan yangına müdahale sistemlerimizi yeniledik. Kısa bir zaman önce de yeni hizmet binasının ihalesini gerçekleştirmiştik. İhaleyi alan BELTAŞ şirketimiz hafta sonu binanın yapım çalışmalarına başladı. Sadece bir hizmet binası değil bir kompleks olarak düşündük. Yatakhanesinden yemekhanesine, spor salonlarından dinlenme odalarına kadar bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Projemizi inşallah 2021 yılının ağustos ayı gibi hizmete sunacağız. Bölgenin en güçlü, donanımlı, modern bir itfaiye teşkilatına sahip olacağız. Düzce'mize, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun inşallah."