Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü

17.03.2022 11:33
Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü

Düzce'nin yeşil alan oranı bir önceki yıla oranla yüzde 4 küçülerek 45.3'e düştü.

Düzce'nin yeşil alan oranı bir önceki yıla oranla yüzde 4 küçülerek 45.3'e düştü. Yapılaşmaların artması ile beraber Düzce'de yapı alanı ise yüzde 54.7'ye yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Düzce'de 2020 yılında yüzde 49.9 olarak yeşil alan verilerinde düşme gerçekleşti. Düzce'nin toplam hektar ölçümü 249 bin 200 hektar olduğu görülürken, bu alanın 119 bin 210 hektarı yeşil alan olarak ölçüldü. Yeşil alanların yüzde 40'ı ağaçlık alan olarak ölçülürken, yüzde 60'ı ise yeşil alan olarak ölçüldü. Ormanların alanların yüzde 96'sı normal koru, yüzde 4'ü ise bozuk koru niteliği taşıyor.

DÜZCE'NİN YÜZDE 54.7'Sİ YAPISAL ALAN

Yeşil alanların dışında ise Düzce'de yapılaşma her geçen gün artmaya devam ediyor. 2020 yılında yüzde 51.1 olan yapı alanı, 2022 yılında yüzde 54.7'ye yükseldi. Yani Düzce'nin 129 bin 990 hektarlık alanında yapı çalışması bulunuyor.

(Enes Bektaş-İHA)

Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü
Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü

YORUMLAR
500
Personellere teşekkür plaketi verildi Personellere teşekkür plaketi verildi Samsun'un kaba yem ihtiyacı 1,2 milyon ton Samsun'un kaba yem ihtiyacı 1,2 milyon ton

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:39:24. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de yeşil alan yüzde 45'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement