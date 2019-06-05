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Düzce'de yılan paniği

1 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Düzce'de yılan paniği, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ konutlarında bir otomobilin altında vatandaşlar, yılan olduğunu gördü. Yılanın evlere girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
İtfaiye, Koçyazı, Düzce, Güncel
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