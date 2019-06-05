Düzce'de yılan paniği
1 saat önce
Düzce'de yılan paniği Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladıDÜZCE – Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
'de yılan paniği
Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
DÜZCE – Düzce'nin Koçyazı
Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ konutlarında bir otomobilin altında vatandaşlar, yılan olduğunu gördü. Yılanın evlere girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi
itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı.
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