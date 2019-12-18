Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Yıldızlar Satranç Turnuvası"nın sona erdiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, satranç müsabakalarının Konuralp Gazi Gençlik Merkezi'nde yapıldığı belirtildi.

Yıldızlar kategorisinde satranççıların Düzce birincisi olmak için mücadele ettiği ifade edilen açıklamada, "18 yaş genel kategorisinde Canberk Giray, 17 yaş genel kategorisinde Ege Demir, 16 yaş kız kategorisinde Dilara Şabano, 15 yaş genel kategorisinde Talha Güler, 15 yaş kız kategorisinde Çağla Nehir Subaşı, 14 yaş genel kategorisinde Egemen Sağtan, 14 yaş kız kategorisinde Ayşe Taş, 13 yaş genel kategorisinde Bilal Aydın ve 13 yaş kız kategorisinde Nur Gökçen Özgenç birinci oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın takdim ettiği kaydedildi.