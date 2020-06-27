Düzce'de YKS heyecanı - Son Dakika

Düzce'de öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında el dezenfektanları yapılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ve görevli öğretmenler, öğrenci ve velileri sosyal mesafe ve maske kullanımı için sık sık uyararak, koronavirüsün bulaşıcılığının kalabalık ortamlarda arttığını, çocukların sağlıkları için kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Sınava kimlik ve bazı belgeleri eksik olan öğrenciler alınmadı. Eksikliklerini tamamlayan öğrenciler sınav giriş saatine kadar yetişmek için çaba gösterdi.