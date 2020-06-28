Düzce'de YKS heyecanı - Son Dakika

Düzce'de YKS heyecanı

Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Düzce'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

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Düzce'de, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında el dezenfektanı sıkılarak, maske dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Sınav öncesi polis ve görevli öğretmenler, öğrenci ve velileri sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda sık sık uyardı.

Sınava, kimlik ve belgeleri eksik olan öğrenciler alınmadı. Eksiklerini tamamlayan öğrenciler, sınav giriş saatine kadar yetişmek için çaba gösterdi.

Bazı öğrenciler okul kapısının kapanmasına az bir zaman kala sınav merkezine giriş yaptı.

Sınavın başlamasıyla aileler de okul çevresinde bekleyişe geçti.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Merkez Yerleşkesinde sınava girecek 2 öğrenci, binecekleri otobüsü kaçırınca polisten yardım istedi. Ekipler, 2 öğrenciyi ekip otosuyla kampüse götürdü.

Öte yandan, YKS sırasında okulların yakınlarında ses yapan vatandaşları polis ekipleri uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, okul çevrelerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirerek öğrencilerin sınav motivasyonlarını bozacak kişi ya da kişileri tespit ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de YKS heyecanı - Son Dakika

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