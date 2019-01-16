Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yoğun Kar Yağışı

Düzce'de Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Düzce'de Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle zorluk yaşıyor.

Zonguldak-Düzce Bağlantı yolunun Akçakoca Sapağı mevkisinde emniyet ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Polis ekipleri, Batı Karadeniz bağlantı yolunda kısa süreli olarak sürücüleri bekleterek kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışma yapmasını sağlıyor. Bölgede bulunan kara yolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürüyor.

Bölgede ring halinde bulunan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:16 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temizlik İşçisinden Örnek Hareket Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 01:54:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]