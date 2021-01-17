Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine devrilen çam ağacı itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta park halindeki Mine Özçelik'e ait arazi aracının üzerine yoğun kar yağışının etkisiyle kaldırımdaki çam ağacı devrildi.
Devrilen ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ağacı kaldırdı. Araç ise sahibi tarafından bulunduğu yerden çekildi.
Ağacın devrildiği arazi aracında küçük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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