Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ağacı kaldırdı. Araç ise sahibi tarafından bulunduğu yerden çekildi.

Düzce 'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine devrilen çam ağacı itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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