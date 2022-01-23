Düzce'de yoğun kar yağışında ekiplerin çalışması sürüyor - Son Dakika

Düzce'de yoğun kar yağışında ekiplerin çalışması sürüyor

Sokaklar beyaza döndü, ekipler harekete geçti

Belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımı aksatmıyor

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sebebi ile beyaza bürünen sokaklarda belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ulaşımın aksamaması için tam kapasite küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de etkili olan kar yağışı ile birlikte sokaklar kısa süre içerisinde beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasının ardından Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Şehrin ana arterleri öncelikli olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, hastane bölgelerinde de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Ulaşımın aksamaması de Karayolları ekipleri de tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı etkisini giderek arttırırken, bazı yerlerde ise kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.